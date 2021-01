EUA vão sancionar navio russo envolvido no gasoduto Nord Stream 2, diz Berlim

Um navio russo encarregado de instalar tubulações para concluir a construção do polêmico gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha será sancionado pelo governo americano, disse o Ministério da Economia alemão nesta segunda-feira (18).



"Trata-se do anúncio de uma sanção a um navio russo", disse um porta-voz do ministério à AFP, garantindo que o governo alemão "lamentou" o anúncio. Desta forma, o porta-voz confirmou uma informação publicada no jornal Handelsblatt de que Washington oficializará a decisão na terça-feira.



Nos últimos meses, o governo de Donald Trump ameaçou repetidamente as empresas participantes deste projeto estratégico, financiado pela gigante russa Gazprom e por empresas europeias.



Segundo o Handelsblatt, os Estados Unidos informaram a Alemanha e vários países europeus que iriam agir contra o navio "Fortuna", da empresa russa KVT-RUS e encarregado de colocar as tubulações.



O "Fortuna" retomou em dezembro as obras, que estavam suspensas há um ano, para lançar um trecho de duto de 2,6 km em águas alemãs.



O Nord Stream 2, que estava originalmente programado para entrar em serviço no início de 2020, é um gasoduto que deve dobrar a capacidade de fornecimento de gás da Rússia em comparação com o Nord Stream 1, em operação desde 2012, e garantir a segurança do fornecimento para a Europa. oeste através do Mar Báltico.



Mas é desaprovado pelos Estados Unidos e países europeus, como a Polônia, que temem a dependência dos europeus do gás russo, que Moscou poderia usar para exercer pressão política.



O projeto associa principalmente a gigante russa Gazprom a cinco grupos europeus: a francesa Engie, as alemãs Uniper e Wintershall, a austríaca OMV e a anglo-holandesa Shell.



Embora seus 1.230 quilômetros estejam quase concluídos, o projeto foi brutalmente interrompido em dezembro de 2019, após a decisão dos Estados Unidos de sancionar as empresas envolvidas no projeto.



