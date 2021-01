Quatro soldados morrem em explosão de mina caseira no Níger

Quatro soldados nigerenses morreram nesta segunda-feira (18) e outros ficaram gravemente feridos na explosão de uma mina caseira no sudeste do país, perto da Nigéria, informou o Ministério da Defesa.



Efetivos do exército nigerense "se depararam com um artefato explosivo improvisado", um dos principais métodos dos jihadistas na região, informou o ministério em um comunicado, destacando que "o balanço do lado amigo é, infelizmente, de quatro mortos e oito feridos graves".



Segundo a fonte, os militares estavam envolvidos na "perseguição" de "terroristas" (segundo a terminologia das autoridades do Sahel para se referir a jihadistas) que haviam atacado, na véspera, o posto militar de Shetima Wangu, na região de Diffa (sudeste).



O local onde ocorreu a explosão fica em uma região fronteiriça, onde as incursões jihadistas são frequentes.



O grupo jihadista Boko Haram, surgido na Nigéria em 2009, estabeleceu bases em algumas ilhotas do lago Chade, uma ampla extensão pantanosa na fronteira entre Nigéria, Chade, Níger e Camarões.



Desde 2009, o conflito com os jihadistas causou mais de 36.000 mortos no nordeste da Nigéria e obrigou cerca de 2 milhões de pessoas a deixarem suas casas.