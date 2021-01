General assume Defesa na Colômbia, após ministro contrair covid-19

O comandante das Forças Militares da Colômbia, Fernando Navarro, foi nomeado ministro da Defesa interino depois que o titular da pasta, Carlos Holmes Trujillo, deu entrada em uma unidade de terapia intensiva devido a uma "infecção aguda" por covid-19, anunciou o governo nesta segunda-feira (18).



Navarro ocupará o cargo "até que o ministro Carlos Holmes Trujillo se recupere e possa voltar às suas funções", explicou a Presidência em um comunicado.



Trujillo, de 69 anos, está em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Militar Central de Bogotá, "devido à atual infecção respiratória aguda, secundária a pneumonia viral por Sars Cov-2".



Segundo o governo, "é mantido um monitoramento estrito de sua condição clínica".



O ministro revelou que se contagiou com a covid-19 em 12 de janeiro e foi hospitalizado no mesmo dia na cidade de Barranquilla (norte). Dois dias depois, seu gabinete informou que ele havia sido transferido para Bogotá para continuar com seu tratamento.



Com quase dois milhões de contágios, a Colômbia é o segundo país da América Latina com maior número de casos do novo coronavírus, depois do Brasil. A pandemia provocou 48.631 óbitos no país, que nas primeiras semanas de 2021 registra um aumento de casos e mortes pela covid-19.