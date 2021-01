Oprimido pela pandemia, Panamá usa hospital inacabado da construtora de Slim

O Panamá permitiu nesta segunda-feira (18) que um hospital inacabado e questionado, construído por uma empresa do magnata mexicano Carlos Slim, tratasse pacientes com covid-19, em meio a um aumento nos contágios.



"Recebemos este prédio com todas as comodidades, com toda a tecnologia e com 300 leitos para atender pacientes com covid-19", declarou o presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, durante a visita de inauguração.



Do total de leitos, 85 são para terapia intensiva, que também contam com aparelhos portáteis de ultrassom, aparelhos convencionais de radiologia e consoles com acesso a oxigênio, segundo autoridades.



O centro de saúde está localizado na chamada Cidade da Saúde, um complexo hospitalar nos arredores da Cidade do Panamá, cujas obras, salpicadas por suspeitas de corrupção, foram paralisadas em 2015 pela empresa espanhola Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).



A empresa, controlada por Slim, venceu em 2011 uma licitação do seguro social no valor de 554 milhões de dólares para construir a obra.



O projeto incluiu 17 prédios com mais de 1.700 leitos, 50 salas cirúrgicas e 300 consultórios médicos em cerca de 220 mil metros quadrados, mas as obras foram suspensas devido a supostas irregularidades no prédio e nos materiais utilizados.



A paralisação da obra, quando faltava um terço para a sua conclusão, gerou ações judiciais milionárias entre a FCC e o governo panamenho.



No entanto, e apesar das disputas, a empresa de Slim permitiu a adaptação de uma parte do hospital inacabado para tratar pacientes com covid-19, segundo o governo panamenho, oprimido por um surto da pandemia.



O Panamá, com 4,2 milhões de habitantes, é o país da América Central com mais infecções por covid-19, com mais de 298.000 casos acumulados e 4.787 óbitos.



A situação fez com que as autoridades instalassem diversas infraestruturas de atendimento aos enfermos.



Chegaram a cogitar alugar contêineres refrigerados para manter os mortos diante do colapso de necrotérios e hospitais, enquanto esperam receber nos próximos dias as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus, na versão