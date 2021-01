PIB da China cresce em 2020, apesar da pandemia

Apesar da pandemia, a China registrou crescimento positivo de 2,3% em 2020, uma conquista bastante significativa no momento em que a recessão ameaça outros países, embora seja o ritmo mais fraco da segunda economia mundial em mais de 40 anos.



Primeiro país afetado pela covid-19, a China sofreu uma queda histórica em seu crescimento no primeiro trimestre de 2020 (-6,8%), após as medidas de confinamento, que pesaram sobre a atividade.



A melhora progressiva das condições sanitárias a partir da primavera boreal (outono no Brasil) fez o Produto Interno Bruto começar a se recuperar. No último trimestre de 2020, o PIB foi de 6,5%, semelhante ao nível de antes da pandemia, informou o Escritório Nacional de Estatísticas.



Para 2020, a China registrou um crescimento de 2,3%.



É um valor superior às previsões dos analistas consultados pela AFP (+ 2%). Caiu muito, no entanto, em relação a 2019, quando o crescimento chinês foi de 6,1%, então o menor nível em quase três décadas.



Ao contrário da maioria dos países, que devem anunciar uma recessão, "a economia chinesa teve uma trajetória invejável na maior parte de 2020", comentou o analista da Moody's Xiao Chun Xu.



O número oficial de crescimento é seguido de perto, devido ao peso da China na economia mundial.



- "Grave e complexo" -



A recuperação da atividade na China foi considerável no final do ano, devido à "demanda muito forte" no exterior por produtos médicos e equipamentos de teletrabalho (principalmente computadores), disse à AFP o analista Rajiv Biswas, da consultoria IHS Markit.



Em dezembro, a produção industrial chinesa atingiu seu maior percentual de crescimento em 2020, com um aumento interanual de 7,3%.



Devido à pandemia, porém, a produção industrial cresceu apenas 2,8% ao longo do ano, o percentual mais baixo desde o início do século pelo menos.



As vendas no varejo, principal indicador do consumo, desaceleraram, com crescimento ano a ano de apenas 4,6% em dezembro, ante 5% no mês anterior.



A economia chinesa "enfrentou uma situação grave e complexa tanto no país como no exterior (...) principalmente devido às enormes consequências da epidemia" do novo coronavírus, reconheceu nesta segunda-feira Ning Jizhe, do Escritório Nacional de Estatística (BNS).



O crescimento de 2,3%, que as economias ocidentais podem invejar, é, no entanto, para a China, a taxa mais baixa desde o final da era maoísta, em 1976.



- Setor de serviços -



A taxa de desemprego, medida na China apenas nas áreas urbanas, foi de 5,2% em dezembro (inalterada com relação a novembro). Este número não leva em consideração os milhões de trabalhadores migrantes, enfraquecidos pela pandemia. Em fevereiro de 2020, este percentual atingiu o recorde absoluto de 6,2% da força de trabalho urbana.



A China controlou em grande parte a pandemia em seu território, graças a testes, confinamentos, quarentenas e rastreamento de movimentos e contatos.



A vida voltou quase ao normal, com exceção de surtos na região que circunda Pequim e no nordeste do país, onde as autoridades voltaram a impor medidas de quarentena rígidas.



Alguns setores, principalmente de serviços, continuam sofrendo as consequências do medo do vírus, como a alimentação. As vendas caíram 16,6% em todo ano de 2020.



E a tendência pode continuar em 2021, devido à deterioração das condições sanitárias na China, alerta o analista Ting Lu, do banco de investimento Nomura.



O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que as consequências do vírus ainda persistem, principalmente sobre a demanda interna. O organismo reduziu sua previsão de crescimento para a China este ano em 0,3 ponto percentual, para 7,9%.



