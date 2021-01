Austrália deve reabrir fronteiras apenas em 2022, diz especialista

A Austrália não deve reabrir suas fronteiras para viajantes estrangeiros em 2021, apesar das campanhas de vacinação que vão avançar em todo mundo - afirmou o secretário de Saúde, Brendan Murphy, um dos principais assessores do governo neste tema.



Segundo ele, não se deve esperar, para 2021, o retorno de um tráfego fluido nas fronteiras.



"Acho que ainda teremos significativas restrições nas fronteiras durante a maior parte do ano", disse ele à emissora ABC.



"Embora uma grande parte da população esteja vacinada, não sabemos se isso vai impedir a transmissão do vírus", justificou.



"E é provável que as medidas de quarentena ainda se mantenham durante algum tempo", completou.



Como resultado dessas restrições, dezenas de milhares de australianos permanecem bloqueados no exterior. Quem volta deve pagar em torno de 3.000 dólares australianos (cerca de US$ 2.300) por seus 14 dias de quarentena no hotel.



