Israel bombardeia Gaza em represália por disparos de foguetes palestinos

A Força Aérea israelense lançou bombardeios sobre a Faixa de Gaza nesta segunda-feira (18), após o lançamento de foguetes do território palestino em direção a Israel, os quais caíram no Mar Mediterrâneo.



"Antes, à noite, dois foguetes foram disparados da Faixa de Gaza para a costa, perto da cidade de Ashdod. Em represália, nossos caças dispararam contra alvos militares" do Hamas, anunciou o Exército israelense.



O Exército havia dito que os projéteis caíram no Mar Mediterrâneo, perto de Ashdod, uma cidade cerca de 30 km ao norte de Gaza. Este enclave palestino de dois milhões de habitantes é controlado por islâmicos do Hamas e está sob bloqueio israelense.



Feitos na madrugada, os disparos israelenses atingiram terras agrícolas perto de Rafah e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, disse uma fonte de segurança palestina à AFP.



Esses ataques "causaram danos materiais, mas deixaram feridos", acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.



Hamas e Israel travaram três guerras: em 2008, 2012 e 2014. Apesar da trégua instaurada nos últimos meses, ambos os lados se enfrentam, eventualmente, com disparos de foguetes de Gaza, respondidos pelo Exército israelense com ataques a infraestruturas do Hamas.