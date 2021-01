Mineiros soterrados na China transmitem nota aos socorristas

Há uma semana presos em uma mina na China após uma explosão, mineiros conseguiram enviar uma mensagem manuscrita para os socorristas - anunciaram autoridades locais nesta segunda-feira (18).



O acidente aconteceu em 10 de janeiro em Qixia, em uma mina de ouro da província de Shandong (leste), deixando 22 pessoas presas a mais de 600 metros da entrada do poço.



A deflagração causou danos significativos na escada de acesso ao fundo da mina e nos cabos de comunicação. Os socorristas conseguiram, porém, perfurar um canal e, neste fim de semana, ouviram golpes - o que equivale a sinais de vida.



Desde então, os mineiros conseguiram enviar uma mensagem escrita a mão. Segundo a nota, pelo menos 12 deles estão vivos, informaram as autoridades locais nesta segunda.



"Estamos todos exaustos. Precisamos urgentemente de remédios para dores de estômago, analgésicos, esparadrapo e anti-inflamatórios. Três pessoas também sofrem de hipertensão", diz a nota.



O autor da mensagem também escreve que os mineiros estão rodeados por muita água e que quatro estão feridos.



"Não sabemos a situação das outras dez pessoas" presas, afirma.



"Enquanto o resgate continuar, continuaremos a ter esperança. Obrigado!", encerra.



A televisão pública CCTV transmitiu imagens de salva-vidas introduzindo alimentos por um duto, por meio de um cabo de metal, que depois subiu com a mensagem dos mineiros.



Dois diretores da mina foram demitidos após a explosão.



Acidentes nas minas são frequentes na China, um setor que tem uma segurança deficiente e onde raramente as regulamentações são aplicadas.



Em dezembro, 23 mineiros perderam a vida em uma mina de carvão em Chongqing, no sudoeste do país.