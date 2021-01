A França exigiu neste domingo (17) a "libertação imediata" do opositor russo Alexei Navalny, detido em Moscou após sua chegada da Alemanha, onde se recuperava após supostamente ter sobrevivido a um envenenamento.



"A França soube, com grande preocupação, da prisão de Alexei Navalny na Rússia. [O país] acompanha, com seus parceiros europeus, sua situação com a maior vigilância e pede sua libertação imediata", afirmou o Ministério de Relações Exteriores em nota.