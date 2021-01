Lituânia pede mais sanções contra a Rússia após prisão de Navalni

A Lituânia pediu no domingo (17) que a União Europeia "discuta novas sanções" contra a Rússia após a prisão do oponente Alexei Navalni no aeroporto de Moscou.



O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, disse à AFP que a prisão de Navalni era "totalmente inaceitável" e que as pessoas envolvidas deveriam estar sujeitas a sanções.



"A prisão do líder da oposição e sobrevivente de um envenenamento, Alexei Navalni, é totalmente inaceitável. A UE deveria discutir novas sanções adicionais contra as pessoas envolvidas", disse Landsbergis à AFP.



O oponente russo Alexei Navalni foi preso pela polícia ao chegar ao aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, quando ia se submeter ao controle de passaportes, confirmaram jornalistas da AFP presentes no local.



Os serviços prisionais russos (FSIN) confirmaram a prisão do oponente.