Anvisa aprova uso emergencial de primeiras vacinas contra a covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou neste domingo (17) o uso emergencial da vacina chinesa CoronaVac e da britânica da contra a covid-19, as primeiras a obter este registro no país.



Os cinco diretores da Anvisa se pronunciaram a favor de autorizar as vacinas, abrindo a porta para que o Brasil inicie sua campanha de vacinação com a CoronaVac, produzida pela empresa chinesa Sinovac em associação com o Instituto Butantan, de São Paulo, a única das duas vacinas que já está disponível em território nacional.



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, convocou uma coletiva de imprensa ao final da reunião da Anvisa para anunciar detalhes sobre o plano de imunização.



No início do mês, o Brasil divulgou que a vacina chinesa demonstrou ser 50% eficaz em evitar a contração do vírus e 78% contra os sintomas mais graves.



Quanto ao imunizante de Oxford, os resultados publicados em dezembro revelaram que ela foi 62% eficaz em voluntários que receberam duas doses completas e 90% para aqueles que receberam meia dose seguida de uma dose completa.



A aprovação ocorre em meio a um repique da doença, com balanços diários de mais de 1.000 mortes no país e uma situação dramática em Manaus, capital do Amazonas, com relatos de mortes de pessoas por falta de oxigênio em hospitais lotados.



Também tem como plano de fundo um cabo-de-guerra entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, que disputam a liderança no início da campanha de vacinação neste país de 212 milhões de habitantes.



Doria saudou a decisão da Anvisa e anunciou que entregará imediatamente as 6 milhões de doses do CoronaVac incluídas no pedido de autorização ao Ministério da Saúde para distribuição em todos os estados brasileiros.



No entanto, alguns veículos de imprensa apontaram que o governador pretende ordenar a administração da primeira dose de todo o Brasil neste domingo, em São Paulo.