Duas juízas assassinadas em Cabul por homens armados

Duas juízas do Tribunal Supremo foram assassinadas neste domingo (17) por homens armados quando se dirigiam ao seu trabalho no centro de Cabul, capital do Afeganistão que sofre uma onda de assassinatos, anunciou a polícia.



"Nesta manhã, homens armados atacaram o veículo das funcionárias do Tribunal Supremo", confirmou Ahmad Fahim Qaweem, seu porta-voz, destacando que as duas mulheres estavam a caminho de seu local de trabalho quando foram assassinadas.



"Infelizmente, perdemos duas juízas no ataque de hoje. Seu motorista está ferido", disse Qaweem.



A polícia de Cabul confirmou o ataque no centro da cidade.



Há mais de 200 juízas que trabalham na máxima instância judicial afegã, afirmou o porta-voz.



Nos últimos meses, o país está sendo abalado por uma nova onda de violência, principalmente em Cabul, onde uma série de ataques contra personalidades de perfil alto semeia o terror e o caos na cidade.