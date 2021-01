União Europeia pede que Israel 'facilite' eleições palestinas

A União Europeia (UE) saudou neste sábado (16) o anúncio do presidente palestino Mahmoud Abbas de que vai convocar eleições em maio e julho, e pediu a Israel para "facilitar" sua realização nos territórios palestinos.



Essas eleições legislativas e presidenciais, as primeiras em 15 anos, foram anunciadas na sexta-feira, em um contexto de reaproximação entre o partido laico de Abbas, o Fatah, e seus rivais islâmicos do Hamas.



"Damos as boas vindas a esta notícia", disse o porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em um comunicado.



"A UE tem consistentemente apoiado e financiado o trabalho da Comissão Eleitoral Central nos últimos anos, para se preparar para a realização de eleições livres, justas e inclusivas para todos os palestinos" e "está pronta para cooperar com os atores competentes para apoiar o processo eleitoral", afirma a nota.



O bloco europeu "também pede às autoridades israelenses que facilitem a realização dessas eleições em todo o território palestino", acrescentou o porta-voz.



As últimas eleições presidenciais palestinas ocorreram em janeiro de 2005 e as últimas eleições legislativas em janeiro de 2006.



Israel, que anexou Jerusalém Oriental após ocupá-la em 1967, mantém um grande sistema de segurança na cidade.



O Hamas, rival do Fatah e no poder na Faixa de Gaza, celebrou o anúncio e acredita que "o povo palestino tem o direito absoluto de escolher seus próprios líderes e representantes".