Morre por coronavírus célebre dançarino de tango argentino Juan Carlos Copes

O dançarino de tango e coreógrafo argentino Juan Carlos Copes morreu neste sábado aos 89 anos, por complicações devido ao coronavírus que contraiu em dezembro passado, informou sua filha Johana.



"Foi tudo muito rápido, meu pai faleceu ... seu brilho ficará intacto nas estrelas e na história do Tango Danza para sempre", escreveu Johana Copes no Facebook.



O artista, nascido em 31 de maio de 1931 em Buenos Aires e reconhecido por ter levado ao mundo o tango com um estilo coreográfico, havia se retirado dos palcos em 2015 por problemas de saúde.



"Copes foi o grande impulsor do tango dança no mundo. Sua paixão por dançar tango será inesquecível. Boa viagem, mestre", tuitou a cantora popular Julia Zenko.