Manifestação de 10 mil pessoas contra o uso de máscaras em Viena

Cerca de 10.000 pessoas que se opõem às máscaras e às medidas sanitárias contra o coronavírus se manifestaram neste sábado (16) à tarde em Viena, segundo cálculos da polícia austríaca.



"Governo renuncia", "imprensa mentirosa", gritavam os manifestantes.



Várias manifestações diversas se formaram para denunciar as restrições impostas à população desde o mês de março pelo chanceler Sebastian Kurz para tentar conter a pandemia do coronavírus, constatou uma jornalista da AFP.



No final de dezembro, o governo austríaco decretou um terceiro confinamento para reduzir a propagação da pandemia. Locais não essenciais, culturais, quadras esportivas, escolas e universidades permanecem fechados.



Cerca de 500 pessoas participaram em uma contramanifestação de extrema esquerda.



Muitos estudos científicos comprovaram a utilidade das medidas sanitárias como o uso de máscaras e o distanciamento social para limitar os riscos de contaminação.



Áustria, com 8,9 milhões de habitantes, registrou até sábado 7.053 mortes por covid-19.