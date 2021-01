Itália proíbe voos do Brasil devido à nova variante do coronavírus

A Itália anunciou, neste sábado (16), que proibiu os voos procedentes do Brasil devido a uma nova variante do coronavírus descoberta no país.



"Assinei uma ordem que bloqueia os voos do Brasil e proíbe a entrada na Itália das pessoas que estiveram lá nos últimos 14 dias", tuitou o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza.



"Qualquer pessoa que já esteja na Itália e que venha desse país deve fazer um teste [de detecção de covid-19] e entrar em contato com as autoridades de saúde", destacou o ministro.



A Itália, o primeiro país europeu duramente afetado no início da pandemia, registrou mais de 2,3 milhões de casos de pessoas infectadas até o momento, das quais mais de 81.000 morreram.