Novo ministro da Saúde boliviano toma posse em meio ao surto de covid-19

O presidente da Bolívia, Luis Arce, designou neste sábado (16) a posse de um novo ministro da Saúde, depois que seu antecessor adoeceu de covid-19, enquanto o país andino registra o maior número de casos de coronavírus desde março de 2020.



O novo ministro da Saúde, Yeyson Marco Auza, substitui definitivamente Édgar Pozo, de 72 anos, que está isolado após contrair a doença e temia não poder retomar suas funções.



"Retomamos o combate ao coronavírus em um momento em que a população precisa tomar consciência de que devemos lidar com esta pandemia" até o momento da vacinação, disse Arce no ato da posse.



"Pedimos ao novo ministro que planeje o processo de vacinação", acrescentou o presidente ao detalhar que recorrerá aos estudantes de medicina porque precisa de pessoas "que ajudem com a vacinação".



Com 11 milhões de habitantes, a Bolívia registrou na sexta-feira 2.573 casos em um só dia, e com isso soma um total de 183.589 casos e 9.571 mortes desde o início da pandemia.