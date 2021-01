Cinco mortos por provável intoxicação de monóxido de carbono em lar de idosos na Itália

Cinco residentes de um lar de idosos no sul de Roma foram encontrados mortos neste sábado (16) e outros cinco, junto com dois membros da equipe, estão em estado grave, após um vazamento de monóxido de carbono, informaram as autoridades.



"Infelizmente, há cinco mortos e depois temos outros cinco residentes em estado grave e dois membros da equipe. Um total de sete pessoas hospitalizadas", informou à AFP o serviço de imprensa dos carabineiros de Roma.



A equipe de enfermeiros da manhã descobriu ao amanhecer 12 pessoas inconscientes no lar de idosos de Lanuvio, que tinha 10 residentes.



O grupo de resgate enviado ao local confirmou a morte de cinco residentes.



Outros cinco foram levados a um hospital próximo e dois assistentes sanitários a um hospital de Roma, "todos eles com sintomas de intoxicação por monóxido de carbono", indica um comunicado da Unidade de Crise Anti-Covid-19 da região de Lacio (Roma).