Partido conservador alemão aposta na continuidade com a era Merkel

Armin Laschet, um moderado defensor de continuar com a linha política de Angela Merkel na Alemanha, foi eleito neste sábado (16) presidente do partido político da chanceler, o partido conservador CDU.



Com uma maioria de 521 votos a favor sobre um total de 1.001, Armin Laschet, de 59 anos, recebeu mais apoios que Friedrich Merz (466 votos), rival histórico da chanceler e favorável a um giro à direita no partido, segundo os resultados desta votação interna.



"Quero que nos unamos de novo, que a CDU chege à chancelaria em setembro", disse Laschet após sua vitória.



Essas eleições no CDU são decisivas para o futuro da Alemanha, já que o vencedor - neste caso, Laschet - ocupa uma boa posição para ser o candidato a chanceler do partido nas eleições legislativas de 26 de setembro e ser o sucessor de Merkel, que está no poder desde 2005.



Mas a presidência do CDU não lhe garante automaticamente esse privilégio, já que o líder do partido para as eleições é designado posteriormente e pode haver outros pretendentes ao cargo.



Os 1.001 delegados do partido tiveram que escolher entre Laschet, Merz e o independente Norbert Rottgen. Os três vêm da mesma região, Renania do Norte-Westfalia, mas seus perfis são muito diferentes.



Laschet substitui no cargo a que foi considerada por muito tempo a mão direita de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, que a sucedeu na presidência em 2018 e renunciou em 2020 por não conseguir unir as fileiras do partido.



Essas eleições no CDU foram adiadas várias vezes por culpa da pandemia do coronavírus.



Na sexta-feira, Laschet - que lidera desde 2017 a região de Renania do Norte-Westalia, a mais populosa do país - recebeu o apoio de Merkel, que pediu a continuidade de uma linha "centrista" e a rejeição da polarização.



- Conselho político complicado -



Friedrich Merz, inimigo jurado da chanceler desde que foi derrotado na presidência do grupo conservador no Bundestag (Câmara Baixa do Parlamento) em 2002, sonhava com uma revanche, mas perdeu de novo neste sábado.



Este empresário já perdeu por pouca diferença em 2018 por Kramp-Karrenbauer. Sua postura contrária à imigração, que agrada os eleitores mais radicais, continuará pesando no futuro da CDU, já que Merz perdeu neste sábado mas conseguiu muitos votos a favor.



Contra ele, Laschet, um ex-jornalista de olhos risonhos, favorável à acolhida de migrantes, agrada o eleitorado mais centrista e, se for candidato em setembro, poderia inclusive formar uma eventual coalizão com os Verdes, a segunda força do país.



Sua criticada gestão da pandemia em Renania do Norte-Westfalia não prejudicou esta eleição interna. Na primavera (boreal), Laschet defendia uma flexibilização das restrições, um movimento que os especialistas consideraram muito precoce.



No entanto, o caminho para a chanceleria não será simples. Outro responsável, Markus Soder, dirigente do partido aliado União Social Cristã (CSU), também está muito bem colocado, já que se tornou uma das personalidades mais populares do país pela sua defesa das restrições severas na pandemia.



O responsável sonha que a CDU o convide para se apresentar ao cargo e tornar-se, talvez, o primeiro chanceler de seu partido.