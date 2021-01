Emirates suspende voos com três grandes cidades australianas

A companhia aérea emirati Emirates anunciou na sexta-feira (15) a suspensão de seus voos com destino a três grandes cidades na Austrália, devido ao aumento das restrições após a aparição de novas variantes mais contagiosas do coronavírus.



A companhia com sede em Dubai, que era uma das últimas a manter os voos com a costa leste da ilha durante a maior parte da pandemia, anunciou ontem aos viajantes que alguns voos previstos para a próxima semana serão os últimos.



A Emirates indicou em sua página web que os voos para Sydney, Brisbane e Melbourne serão "suspensos até nova ordem".



A companhia continuará voando par Perth (oeste), mas esses novos cancelamentos comprometem ainda mais as chances de retornar ao país para milhares de australianos bloqueados no exterior.



A Austrália fechou suas fronteiras em março para evitar a propagação do vírus. O governo chegou a limitar o número de nacionais autorizados a voltar para casa.



Na semana passada, voltou a reduzir o número de pessoas autorizadas a voar para o país, que devem apresentar um teste negativo de covid-19 antes de entrar no avião.



Com a introdução dessas medidas, o primeiro-ministro Scott Morrison informou sobre o crescente número de pessoas em quarentena que deram resultado positivo para novas variantes do vírus.



Mais de dois milhões de habitantes do Gran Brisbane foram confinados por três dias na semana passada após a descoberta de um primeiro caso da variante britânica do coronavírus.



Austrália, que tem 25 milhões de habitantes, registrou 28.500 casos e 909 mortes.