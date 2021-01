Irã dispara mísseis contra alvos no mar em meio a exercícios militares

Os Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, dispararam mísseis balísticos contra alvos no Oceano Índico em meio a exercícios militares, informou seu site Sepahnews neste sábado (16).



Os mísseis apontaram para "navios de guerra inimigos e os destruíram a 1.800 km" dali, segundo o site.



Os exercícios, que começaram na sexta-feira e terminam neste sábado, aconteceram no centro do Irã com alvos no "Oceano Índico do norte", informaram os Guardiões da Revolução.



O general Mohamad Bagheri, chefe do Estado Maior das Forças Armadas iranianas, esteve presente no segundo dia dos exercícios, assim como o general Hosein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, e o almirante Hajizadeh, chefe da Seção Aeroespacial dos Guardiões.



Nomeados "Grande Profeta 15", os exercícios militares apresentam uma "nova geração" de mísseis balísticos terra-teerra, segundo os Guardiões.



Na sexta-feira, a manobra incluiu um ataque com drones contra um sistema de defesa anti-mísseis, seguido pelo disparo de "mísseis balísticos de tipo Zolfaghar, Zelzal e Dezful", segundo Sepahnews.



Este exercício ocorreu após outra manobra de dois dias nesta semana realizada pela marinha iraniana no Golfo de Omã, e depois de outro exercício de 48 horas com drones realizado pelo exército a partir de 5 de janeiro.



Este último aconteceu dois dias depois que o Irã homenageou o primeiro aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani, morto em um ataque com drones americanos no Iraque.



Esses exercícios ocorrem em um contexto de crescentes tensões com os Estados Unidos, onde o governo do presidente Donald Trump vive seus últimos dias antes da posse de Joe Biden, em 20 de janeiro.