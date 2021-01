China doará um milhão de doses de vacinas ao Camboja

A China "ajudará" o Camboja fornecendo um milhão de doses de sua vacina Sinovac contra a covid-19, anunciou na sexta-feira (15) o primeiro-ministro Hun Sen.



"Nossa amiga China nos ajudará com um milhão de doses", disse o líder em uma mensagem de áudio publicada em sua página do Facebook.



"Para evitar que a nação e o povo se infectem com este vírus mortal, devemos usar as vacinas que já foram administradas nos líderes chineses e em milhões de pessoas (...). Não podemos esperar mais tempo", acrescentou.



Os primeiros a receber a injeção serão os trabalhadores da saúde de linha de frente, assim como professores, soldados, guarda-costas do primeiro-ministro e os funcionários da comitiva do rei, indicou Hun Sen.



Camboja é há muito tempo um aliado incondicional de Pequim e recebeu bilhões de dólares em empréstimos e investimentos da China.