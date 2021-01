Petróleo encerra a semana em baixa

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (15) em um mercado que recupera o fôlego após um início de ano de forte alta.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 2,34%, a 55,10 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para fevereiro perdeu 2,26%, a 52,36 dólares.



Os preços "estão em baixa, após atingirem um máximo em 11 meses e com o dólar subindo", destacou Phil Flynn, da Price Futures Group.



Um dólar fortalecido encarece o barril, cujo preço é cotado na moeda americana.



Além disso, acrescentou Flynn, os corretores tomam benefícios antes do fim de semana prolongado nos Estados Unidos. A segunda-feira é feriado em homenagem a Martin Luther King.



"As más notícias sobre o coronavírus provocam incerteza" entre os investidores, explicou Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.