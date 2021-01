Presidentes francês e turco trocam correspondência para reduzir tensões bilaterais

Os presidentes francês, Emmanuel Macron, e turco, Recep Tayyip Erdogan, acordaram, em uma troca de cartas, retomar o diálogo para superar as fortes tensões entre Ancara e Paris, disse nessa sexta-feira (15) o chefe da diplomacia turca.



Citado na sexta-feira, por vários jornais, o ministro turco, Mevlüt Cavusoglu, declarou que Erdogan tomou a iniciativa de escrever a Macron para desejar-lhe um Feliz Ano Novo e expressar-lhe suas condolências depois de vários atentados que atingiram a França no outono (boreal) passado.



"Esta semana, recebemos a resposta de Macron. É uma carta muito positiva na qual diz querer falar com nosso presidente e que, além disso, começa em turco com +Cher Tayyip+ (Estimado Tayyip)", continuou Cavusoglu.



Segundo o ministro turco, os dois dirigentes preveem uma entrevista telefônica ou por videoconferência, antes de uma possível reunião física.



Ancara e Paris decidiram aprofundar as trocas de mensagens em determinados temas, como a luta antiterrorista ou sobre a Síria e a Líbia, dois assuntos sobre os quais a Turquia e a França têm importantes divergências, segundo Cavusoglu.



Contactada pela AFP, a Presidência francesa confirmou a troca de mensagens, mas não deu indicações sobre o conteúdo das cartas. "Agora são necessários gestos mais tangíveis", informou o Palácio do Eliseu, sede do Executivo francês.



As relações entre Turquia e a França, tensas há muitos anos, se deterioraram brutalmente nos últimos meses. Erdogan chegou a acusar Macron de "islamofobia" e a questionar sua "saúde mental".



No mês passado, o presidente turco qualificou Macron de "problema para França", pedindo ao país que "se desfaça" dele.



A mudança na atitude de Erdogan acontece quando a Turquia tenta apaziguar suas relações com a Europa, devido as dificuldades econômicas e antes da posse do presidente eleito norte-americano, Joe Biden, que corre o risco de ser menos conciliador com Ancara do que Donald Trump.