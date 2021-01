Pandemia acelerou em todo o mundo nesta semana

A pandemia de coronavírus se acelerou consideravelmente na maioria das regiões do mundo nos últimos sete dias: essas são as mudanças mais notáveis da semana, segundo um balanço da AFP.



Um indicador importante é que o número de casos diagnosticados não reflete mais do que uma fração do número real de infecções e que as comparações entre os países devem ser feitas com cautela, pois as políticas de teste variam de país para país.



- Maior aceleração na América Latina -



A pandemia se acelerou nesta semana no mundo, com 724,7 mil novos casos registrados por dia (+ 10% em relação à semana anterior), um recorde, segundo balanço da AFP realizado na quinta-feira.



A maioria das regiões do mundo experimentou uma aceleração: + 26% na América Latina / Caribe, + 18% no Oriente Médio, + 16% na África, + 10% na Ásia, + 9% nos Estados Unidos / Canadá e + 4% na Europa.



Nesta semana, a região dos Estados Unidos / Canadá ultrapassou a Europa, com 256.900 contaminações diárias em comparação com 251.300.



Essas duas regiões concentram 70% das infecções registradas esta semana no mundo.



O vírus praticamente não circula na Oceania (27 casos por dia, -1%).



- Principais acelerações -



A Zâmbia é o país onde a epidemia mais se acelera (+ 139%, 1.200 casos novos por dia), entre os estados que registraram mais de 1.000 casos diários na semana passada.



Eles são seguidos pela Espanha (+ 94%, 26.700), Peru (+ 90%, 3.100), Japão (+ 57%, 6.300) e Filipinas (+ 56%, 1.800).



- Maior diminuição de casos -



A maior diminuição na contaminação foi observada na Dinamarca (-41%, 1.200 novos casos por dia), à frente da Lituânia (-29%, 1.300), Turquia (-21%, 9.800), Egito (-21%, 1.000) e Suíça (-19%, 2.600).



- Maior número de contaminações -



Estados Unidos é de longe o país que registrou o maior número de novas infecções nesta semana, com 249.200 novos casos diários (+ 9%), à frente do Reino Unido (53.000, -7%) e do Brasil (51.800, + 27%) .



Em proporção à população, com exceção dos microestados, a Irlanda é o país com o maior número de casos nesta semana (717 por 100 mil habitantes), seguida pela República Tcheca (670) e Israel (658).



Embora nos últimos meses a grande maioria dos países com taxa de incidência superior a 200 fossem europeus, cada vez mais países de outras áreas estão se juntando a eles, como nesta semana a Colômbia, os Emirados Árabes Unidos e a África do Sul.



- Mortes -



Os Estados Unidos registraram o maior número de mortes na semana passada (uma média de 3.353 por dia), seguidos pelo Reino Unido (1.072), México (984), Brasil (942), Alemanha (896) e África do Sul (578).



- Balanço geral -



A pandemia causou oficialmente 1,99 milhão de mortes no mundo, de acordo com um balanço realizado pela AFP nesta sexta-feira às 11h GMT (8h em Brasília).



Estados Unidos continua sendo o país mais atingido (388.705 mortes), à frente do Brasil (207.095) e da Índia (151.918).



O número de vítimas em todo o mundo é geralmente subestimado.



O balanço é feito com base em análises diárias pelas autoridades nacionais de saúde e não inclui recontagens baseadas em dados estatísticos.