Sobremortalidade na França em 2020 foi de 9% em relação a 2019 (Insee)

Em 2020, ano marcado pela pandemia de covid-19, a França registrou cerca de 53.900 mortes a mais do que em 2019, ou seja, um excesso de mortalidade de 9%, segundo o instituto de estatística (INSEE).



De acordo com uma avaliação provisória, no total, "na França foram registradas 667.400 mortes por todas as causas em 2020, 9% a mais do que em 2018 ou 2019", disse o instituto.



No entanto, o número de pessoas que morreram em decorrência do novo coronavírus é ainda maior, principalmente porque janeiro e fevereiro de 2020, antes do início da pandemia, haviam se caracterizado por mortalidade menor do que no mesmo período de 2019, devido à gripe sazonal menos virulenta do que nos anos anteriores.



Nos primeiros dois meses do ano, ocorreram 7.500 mortes a menos do que no início de 2019.



Em contrapartida, durante a "primeira onda" da pandemia, de 1º de março a 30 de abril, o excesso de mortalidade atingiu 27.300 mortes (+27% em relação a 2019).



E 33.000 mortes (+16%) foram atingidas durante a segunda onda (1 de setembro a 31 de dezembro), ou seja, um total, nas duas ondas, de mais de 60.000 mortes a mais do que em 2019.