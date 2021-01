França realiza duplo transplante de braços e ombros em paciente islandês

Um islandês se tornou na quarta-feira o primeiro paciente a receber um transplante de dois ombros e dois braços em uma cirurgia realizada em Lyon (leste da França), informaram os Hospitais Civis de Lyon (HCL) nesta sexta-feira (15).



Esta "operação bilateral de braços e ombros", realizada no Hospital Edouard Herriot, durou 15 horas e "exigiu a mobilização de várias equipes médicas e de saúde pública e privada do território", indicou o HCL em um comunicado.



Um porta-voz do HCL disse à AFP que o paciente, de nacionalidade islandesa, se encontrava estável nesta sexta-feira pela manhã.



"Pelo o que sabemos, se trata de algo inédito no mundo, já que as operações anteriores de braços não incluíam os ombros", destacou este porta-voz.



Segundo a imprensa local, este paciente, de 48 anos, teve os dois braços amputados aos 26 anos, após uma electrocussão com uma linha de alta tensão.



Em 1998, já em Lyon, a equipe do professor Jean Michel Dubernard realizou um primeiro transplante de uma mão. Depois, em janeiro de 2000, outro das duas mãos e da parte inferior dos antebraços.



O primeiro transplante de ambos os braços no mundo aconteceu em julho de 2008 na Alemanha, com um agricultor amputado como consequência de um acidente de trabalho.