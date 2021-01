Berlusconi deixou o hospital onde foi internado por arritmia

O magnata e ex-chefe do governo italiano Silvio Berlusconi, de 84 anos, deixou nesta sexta-feira (15) o hospital especializado de Mônaco, onde foi hospitalizado por uma arritmia cardíaca, informou à AFP um porta-voz de seu partido.



O político deixou o Centro Cardiotorácico pouco antes do meio-dia em um carro preto, com vidros escuros e placa italiana, segundo um jornalista da AFP.



Um porta-voz de seu partido, Forza Italia (FI), explicou na véspera à AFP que Berlusconi havia sido hospitalizado na segunda-feira para uma série de "exames" e que "em alguns dias" teria alta.



"Quero tranquilizar a todos: estou bem de saúde", escreveu na quinta no Facebook, após ressaltar que está hospitalizado por precaução para exames médicos.



Em setembro, Berlusconi passou 11 dias internado devido à covid-19, o que ele descreveu como "o pior transe da minha vida".



O político havia contraído o coronavírus ao retornar das férias na ilha da Sardenha.



Dois de seus filhos, assim como sua atual companheira, Marta Fascina, contraíram a doença.



Berlusconi, fundador do partido de centro-direita Forza Italia, foi primeiro-ministro três vezes entre 1994 e 2011 e fez uma cirurgia cardíaca em 2016.