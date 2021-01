Fiji presidirá o Conselho de Direitos Humanos da ONU

Fiji, país do Pacífico Sul, foi escolhido nesta sexta-feira (15) para liderar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que pela primeira vez em sua história se viu obrigado a votar a presidência em segredo.



"Tendo obtido o maior número de votos [29 de 47], a seguinte candidata foi eleita presidente do Conselho de Direitos Humanos (...): sua Excelência a representante permanente do Fiji Nazhat Shameem Khan", disse o representante do Sudão, que supervisionou a eleição.



Normalmente, a presidência do Conselho de Direitos Humanos é determinada por consenso para garantir uma rotação anual mudando as áreas geográficas.



No entanto, neste ano a região da Ásia e do Pacífico não concordou.



A embaixadora do Fiji em Genebra, Nazhat Shameem Khan, parecia ter vantagem, mas no início de dezembro Bahrein apresentou seu próprio candidato, o embaixador Yusuf Abdulkarim Bucheeri.



Segundo os observadores, China, Rússia, Arábia Saudita e outros países não queriam a candidata do Fiji e buscaram outros candidatos.



Um diplomata chinês negou que seu país tivesse se oposto à candidatura do Fiji, ou que tenha pedido a outros que o fizessem. Também lamentou que pela primeira vez um grupo regional não tenha conseguido ficar de acordo sobre um candidato.



Diante da oposição a esses dois candidatos, um terceiro foi declarado, o embaixador do Uzbequistão em Genebra Ulugbek Lapasov.