O governo russo anunciou, nesta sexta-feira (15), que está se retirando do tratado "Céus Abertos", acordo que permite sobrevoar territórios e verificar movimentos militares entre os signatários, porque os Estados Unidos também abandonaram o acordo no ano passado.



Lamentando "os obstáculos para que o tratado continue a funcionar nas atuais circunstâncias", o ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que estava iniciando o processo de "retirada da Federação Russa do acordo Céus Abertos".