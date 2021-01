Terremoto na Indonésia deixa ao menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e edifícios desabaram após o terremoto de magnitude 6,2 que atingiu a ilha indonésia de Celebes nesta sexta-feira (quinta-feira 14 no Brasil), anunciou a Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres.



"Três pessoas morreram e 24 estão feridas", disse o porta-voz da agência, Raditya Jati. As autoridades também confirmaram o colapso de um hotel.



Segundo testemunhas, vários edifícios, incluindo hotéis e a sede do governador, sofreram danos significativos em Mamuju, a capital da província, com 110 mil habitantes.



De acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto ocorrido na sexta-feira às 02h18, horário local, foi localizado 36 km ao sul de Mamuju, a uma profundidade de 18 km.



Após o terremoto, foram registrados deslizamentos de terra que interromperam o acesso a uma das principais estradas da província.



Na véspera, outro terremoto de magnitude 5,8 já havia atingido a região, sem causar grandes danos.



A região de Palu, na ilha de Sulawesi, já sofreu um terremoto de magnitude 7,5 em setembro de 2018, que foi seguido por um tsunami devastador.



Esta catástrofe causou mais de 4.300 mortes e desaparecimentos e pelo menos 170.000 pessoas ficaram desabrigadas.