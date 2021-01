O presidente eleito Joe Biden prometeu nesta quinta-feira (14) a criação de "milhões de empregos" no setor industrial dos Estados Unidos, que sofreu com o governo do presidente em fim de mandato Donald Trump.



"Imaginem um futuro: 'feito nos Estados Unidos e por americanos'", declarou Biden, enfatizando que o dinheiro dos contribuintes será usado para "reconstruir" o país.



"Compraremos produtos americanos, sustentando milhões de empregos industriais americanos".