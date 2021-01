Clube de Trump na Flórida recebe 'advertência' por festa sem uso de máscaras

O clube de golfe Mar-a-Lago, residência do presidente dos Estados Unidos Donald Trump na Flórida, recebeu uma advertência das autoridades do condado após a divulgação de um vídeo de uma festa de Ano Novo com uma multidão sem máscaras na pista de dança.



Apesar das medidas tomadas pelo clube para que os participantes usassem máscaras, "parece que, com base em evidências de vídeo, quase todo os convidados não usavam máscaras", observa a carta do Condado de Palm Beach obtida nesta quinta-feira (14) pela AFP.



A carta de 12 de janeiro foi dirigida ao vice-presidente e diretor de Mar-a-Lago, Bernd Lembcke, depois que um dos filhos do presidente, Donald Trump Jr., postou um vídeo da festa nas redes sociais.



"OK, isso é incrível. Vanilla Ice está tocando na festa de fim de ano de Mar-a-Lago. Como uma criança nos anos 90 ...", escreveu Donald Jr. ao lado de um vídeo que mostra o rapper cantando seu hit de 1989, "Ice Ice Baby".



O presidente e a primeira-dama Melania Trump deveriam ter ficado no resort em Palm Beach - 200 quilômetros ao norte de Miami - para a festa de Ano Novo, mas voltaram para Washington mais cedo naquele dia.



A carta adverte o clube que poderá pagar uma multa de até 15 mil dólares "por qualquer outra violação futura dos regulamentos do condado em relação à covid-19."