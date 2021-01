Procuradora-geral de Nova York aciona a polícia por repressão 'brutal'

A procuradora-geral do estado de Nova York acionou nesta quinta-feira (14) o departamento de polícia da cidade, NYPD, acusando a maior força policial dos Estados Unidos de usar uma violência "brutal" durante um protesto do movimento Black Lives Matter no ano passado.



Letitia James disse que agentes da polícia nova-iorquina detiveram sem motivo manifestantes pacíficos, prenderam ilegalmente observadores legais e usaram cassetetes e gás de pimenta de forma "indiscriminada e injustificada".



James, que é democrata, acrescentou que as ações "resultaram em ferimentos significativos e violaram o direito básico das pessoas a um protesto pacífico".



Dezenas de milhares de pessoas marcharam em Nova York em maio e junho do ano passado como parte dos protestos celebrados em todo o país após a morte do afro-americano George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis.



O NYPD foi criticado por sua resposta desproporcional, com vários vídeos circulando nas redes sociais mostrando os policiais atacando manifestantes pacíficos e lançando mão da controversa tática de controle de multidões chamada "kettling" (uma forma de encurralamento dos manifestantes).



"Não há dúvidas de que o NYPD utilizou força excessiva, brutal e ilegal contra manifestantes pacíficos", acrescentou James em um comunicado.



Em sua ação, a procuradora civil pede que um auditor externo seja designado para revisar as táticas policiais em protestos futuros.



A demanda, apresentada em Manhattan, também acusa o comissário Dermot Shea; o chefe do Departamento, Terence Monahan, e o prefeito Bill de Blasio, que como chefe de governo local efetivamente é seu comandante.



De Blasio defendeu a ação da polícia, ao mesmo tempo em que prometeu uma revisão dos supostos abusos e a aplicação de penas, se necessário.



Os saques ocorridos às margens do protesto levaram o prefeito a impor toque de recolher noturno durante uma semana.