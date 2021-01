Toyota vai pagar US$ 180 milhões para resolver violações de emissões nos EUA

A Toyota vai pagar US$ 180 milhões para resolver as acusações de que não cumpriu com as regras que obrigam as montadoras a relatar problemas com as emissões dos veículos às autoridades, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na quinta-feira (14)



"A Toyota paga o preço por sua má conduta com uma multa civil de US$ 180 milhões e um acordo para uma medida cautelar para garantir que suas violações não se repitam", disse o procurador-geral assistente Jeffrey Bossert Clark em um comunicado.



O Departamento de Justiça disse que, entre 2005 e 2015, a montadora japonesa deixou de apresentar notificações de recalls de emissões ou defeitos exigidos pela Lei do ar limpo dos EUA.



Os gerentes no Japão estavam cientes da não conformidade e a empresa só retomou o depósito em 2015, quando alguns dos avisos atrasaram oito anos, disse o Departamento de Justiça.



"A conduta da Toyota provavelmente resultou em recalls atrasados ou evitados, com a Toyota obtendo um benefício econômico significativo, empurrando os custos para os consumidores e aumentando o tempo que os veículos não reparados com defeitos relacionados às emissões permaneceram nas estradas", disse o departamento.



A multa é a maior de todos os tempos por violação dos requisitos de relatórios, e a Toyota também concordou em seguir as regras no futuro, disse o governo.



TOYOTA MOTOR