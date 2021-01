O S&P; Dow Jones, que administra os índices de ações de Wall Street, anunciou que o grupo público petroleiro chinês CNOOC não faz mais parte desses índices após as sanções anunciadas pelo Tesouro dos Estados Unidos.



O Departamento do Tesouro colocou em 8 de janeiro o gigante petroleiro na lista de empresas "que ameaçam a segurança nacional" por supostos vínculos com o complexo militar chinês.



Nesta quinta-feira (14), o Departamento de Comércio também acusou a CNOOC, ao considerar que a empresa ajuda Pequim "a intimidar seus vizinhos no mar da China Meridional".



CNOOC