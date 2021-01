Economia alemã limita perdas, apesar de recessão histórica

Abalada, mas não derrubada. A economia alemã teve em 2020 seu pior ano desde a crise financeira de 2009, com uma queda de 5% de seu Produto Interno Bruto (PIB), devido à pandemia, mas conseguiu limitar os danos graças ao impulso do setor industrial.



"A economia alemã entrou em recessão profunda, depois de uma década de crescimento", disse o instituto de estatística Destatis em sua apresentação de dados preliminares nesta quinta-feira (14).



A queda da primeira economia da zona euro em 2020 (-5%) é histórica: desde a reunificação, apenas o ano de 2009, em meio à crise financeira, foi pior (-5,7%).



O recuo é, apesar de tudo, menos grave do que o estimado pelo governo, que previa queda de 5,5%. E a Alemanha se sairá melhor do que outros países europeus, como França (-9,3%), Itália (-9,0%), ou Espanha (-11,1%), de acordo com projeções do Banco Central Europeu.



"Em relação aos temores iniciais (...), a economia alemã limita os danos", estima Fritzi Köhler-Geib, economista-chefe do banco público KFW.



Essa situação se deve, principalmente, aos bons resultados da indústria, embora desde novembro novas restrições estejam em vigor no país para conter a propagação do vírus.



Em comparação com a brutal desaceleração da primavera boreal (outono no Brasil), o setor industrial, pilar do modelo econômico, não apresentou redução da atividade no final do ano. Pelo contrário: as encomendas à indústria manufatureira cresceram 2,3% em novembro, o maior valor desde o início da crise, e a produção cresceu 0,9% em um mês.



Há vários meses, estes dois índices têm progredido, graças ao dinamismo do mercado chinês, um dos principais clientes da Alemanha.



- 'Impacto menos duro' -



"A economia alemã foi menos afetada no segundo confinamento do que no primeiro", confirma o presidente do instituto Destatis, Georg Thiel.



No quarto trimestre, o PIB teria de mostrar "estagnação", segundo o economista Uwe Burkert, do banco LBBW, longe da queda histórica de 9,8% no segundo trimestre, mas experimentará uma desaceleração em relação ao aumento do verão (inverno no Brasil).



As perspectivas para 2021 não são claras, e a esperança de uma clara recuperação está diminuindo, observam os economistas.



As restrições que se mantêm e as medidas de apoio financeiro serão "decisivas para a evolução da situação econômica mundial", insiste Georg Thiel, da Destatis.



Berlim prevê um crescimento de 4,4% em 2021, e de 2,5%, em 2022, ou seja, um retorno à dinâmica de "antes da crise".



O futuro da economia alemã vai depender da evolução da situação da saúde, corrobora a comissão de especialistas em economia que assessora o governo.



"Se, em fevereiro ou março, aliviarmos um pouco as restrições, teremos um crescimento forte no segundo trimestre, como neste verão", considerou o presidente do comitê, Lars Feld, em entrevista ao jornal Handelsblatt.



