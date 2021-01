Ex-premiê italiano Silvio Berlusconi hospitalizado por problema cardíaco

(foto: Miguel MEDINA / AFP)

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi internado em um hospital de Mônaco após sofrer um problema, informaram nesta quinta-feira (14/01) um porta-voz e seu médico pessoal.O ex-magnata da mídia de 84 anos "foi internado no hospitalpara exames. Ele voltará para casa em alguns dias", disse seu porta-voz à AFP.Seu médico pessoal, Alberto Zangrillo, afirmou à agência ANSA que precisou ir com urgência à casa de Berlusconi, no sul da França, na segunda-feira, já que o políticoarritmia cardíaca.Em setembro, Berlusconi passou 11 diasdevido à COVID-19, o que ele descreveu como "o pior transe da minha vida". O político havia contraído o coronavírus ao retornar das férias na ilha da Sardenha. Dois de seus filhos, assim como sua atual companheira, Marta Fascina, contraíram a doença.Berlusconi, fundador do partido de centro-direita Forza Italia, foi primeiro-ministro três vezes entre 1994 e 2011 e fez uma cirurgiaem 2016.