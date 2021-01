Kaja Kallas é nomeada primeira-ministra da Estônia

A líder da oposição na Estônia, Kaja Kallas, tornou-se nesta quinta-feira (14) a primeira mulher nomeada para chefe de Governo neste país báltico, enquanto se aguarda a decisão do Parlamento.



Kallas, a líder do partido Reforma, é pró-europeia convicta e filha do ex-primeiro-ministro Siim Kallas.



Aos 43 anos, substituirá Juri Ratas, que renunciou na quarta-feira depois que seu partido Centro passou a ser investigado por corrupção.



Sua renúncia acabou com a coalizão de centro-direita no poder, que incluía o partido de extrema direita EKRE.



"O povo da Estônia e eu esperamos que a Estônia tenha rapidamente um governo ativo e competente focado em administrar a pandemia e a crise econômica", disse o presidente Kersti Kaljulaid em um comunicado.



O partido de Kallas venceu as eleições parlamentares de 2019, mas não obteve a maioria absoluta e não conseguiu formar uma coalizão governamental.



Ex-eurodeputada influente, Kallas, apaixonada por inovação, acredita que os regulamentos não devem impedir a revolução da tecnologia digital.



Defendendo os direitos das pequenas e médias empresas, considera que as fronteiras do mundo digital impedem o surgimento de empresas inovadoras.



Kallas agora tem 14 dias para obter o apoio da maioria no parlamento. Seu partido e o partido do Centro anunciaram que estavam iniciando negociações de coalizão.