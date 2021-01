Governo britânico é instado a restringir viagens da América Latina devido à cepa brasileira

A oposição britânica pediu, nesta quinta-feira (14), ao governo conservador de Boris Johnson para restringir as viagens da América Latina devido à descoberta no Brasil de uma nova cepa do coronavírus, que preocupa pelo seu possível impacto na resposta imunológica.



"Mais uma vez parece que os conservadores perderam a oportunidade de contribuir para deter a propagação da covid-19", afirmou Sarah Olney, responsável do centrista Partido Liberal Democrata em transportes.



"Estão atrasando para tomar medidas para cortar as viagens entre o Reino Unido e a América do Sul, arriscando a chegada da nova cepa", apesar de o "Brasil já ter cancelado os voos do Reino Unido", acrescentou.



País mais castigado da Europa pela pandemia, com quase 85.000 mortes confirmadas por covid-19, o Reino Unido enfrenta uma onda incontrolável de contágios desde a descoberta em dezembro de uma nova cepa no sul da Inglaterra, aparentemente muito mais contagiosa.



Outra mutação originada na Amazônia brasileira, e que no domingo foi detectada no Japão, preocupa a comunidade internacional devido à possibilidade de alterar a resposta imunológica em plena campanha de vacinação.



Neste contexto, a oposição britânica pediu "aos conservadores que tomem medidas rápidas e decisivas para reduzir a propagação dessas novas variantes".



O Reino Unido já suspendeu as viagens diretas procedentes da África do Sul, pela descoberta de outra variante do vírus nesse país.



Inicialmente prevista para entrar em vigor neste fim de semana, a obrigação de apresentar um teste negativo de coronavírus para entrar na Inglaterra - exigência que o país impôs após muitos de seus vizinhos - foi adiada para a próxima segunda-feira. A Escócia começará a aplicá-la na sexta-feira.