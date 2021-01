Papa Francisco e papa emérito Bento XVI foram vacinados contra a covid-19

O papa Francisco, de 84 anos, e o papa emérito Bento XVI, 93, foram vacinados contra a covid-19, informou nesta quinta-feira (14) em comunicado o porta-voz da Santa Sé.



O pontífice argentino recebeu a primeira dose da vacina na quarta-feira (13), enquanto o papa emérito alemão foi vacinado esta manhã, como parte de uma campanha de vacinação que começou ontem para os funcionários do Vaticano, segundo o site da Santa Sé.



"Posso confirmar que, no âmbito do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, até o dia de hoje as primeiras doses da vacina contra a covid-19 foram administradas ao papa Francisco e ao papa emérito", anunciou Matteo Bruni, diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé.



Francisco foi vacinado em um setor do átrio da Sala Paulo VI, especialmente preparado para a aplicação de vacinas.



O Vaticano iniciou na quarta-feira sua campanha de vacinação, que visa seus quase 5.000 residentes e funcionários.



Francisco recebeu a primeira dose da vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech e, em três semanas, receberá a segunda.



Nenhuma foto oficial foi distribuída até o momento.



Em entrevista divulgada no último domingo pela televisão italiana, Francisco definiu a vacinação como "uma ação ética, porque você arrisca sua saúde, arrisca sua vida, mas também arrisca a vida de outros".



Vários prelados, bispos e cardeais contraíram o vírus nos últimos meses, incluindo o cardeal Crescenzio Sepe, arcebispo de Nápoles, que cumpre isolamento após testar positivo para a doença.



Fabrizio Soccorsi, que foi o médico pessoal do papa por cinco anos, morreu no sábado, aos 78 anos, após "complicações da covid-19" quando estava "hospitalizado por uma patologia relacionada a um câncer".



Francisco cancelou todas as suas viagens ao exterior desde o início da pandemia em março de 2020 e questionou a celebração de sua visita ao Iraque, marcada para os próximos 5 a 8 de março.