Ex-presidente Evo Morales testa positivo para COVID-19

O jornal El Deber também noticiou em seu site que o ex-presidente estava recebendo atendimento médico (foto: FERNANDO CARTAGENA / AFP )

testou positivo para a COVID-19, confirmou o senador do Movimento Rumo ao Socialismo (MAS) e líder influente dos cocaleiros, Leonardo Loza, nesta quarta-feira (13).Uma primeira versão da notícia foi transmitida pela Rádio Kawsachun Coca (RKC), da região de Chapare (centro), reduto eleitoral de Morales. O relatório menciona que "" no ex-presidente (2006-2019), apesar de na terça-feira o próprio Morales negar ter contraído a doença.Loza também negou na véspera que o, quando a notícia começou a se espalhar, mas o legislador e poderoso líder dos cocaleiros confirmou nesta quarta-feira a versão da emissora RKC, após ouvir uma relatório médico sobre a situação de Morales."Até que houvesse um diagnóstico médico, não podíamos confirmar. Assim que os resultados foram positivos, divulgamos a informação (em RKC) ao público", disse Loza, citada pelo jornal El Deber de Santa Cruz.O senador do MAS, partido liderado por Morales, sublinhou que "enquanto não se confirma com critérios profissionais que alguém deu positivo para COVID-19, não se pode avançar e foi o que aconteceu com o irmão Evo Morales".O ex-presidente, ativo no Twitter, disse no dia anterior: "Agradeço aos jornalistas responsáveis e à mídia séria que ligou preocupada com meu estado de saúde."Nesta quarta-feira, o ex-presidente não mencionou sua saúde na rede social, mas deu seu parecer sobre a compra pela Bolívia de cinco milhões de vacinas do laboratório britânico AstraZeneca e da Universidade de Oxford.Desde a época em que era presidente,ao falar sobre suas possíveis doenças.O jornal El Deber também noticiou em seu site que o ex-presidente estava recebendo atendimento médico em Cochabamba e que tinha até médicos cubanos.