Senado analisará indicação de Yanet Yellen para o Tesouro em 19 de janeiro

O Comitê de Finanças do Senado americano anunciou nesta quarta-feira (13) que começará a analisar a nomeação de Yanet Yellen como secretária do Tesouro no governo de Joe Biden em 19 de janeiro, um dia antes da mudança de comando na presidência.



Se confirmada por uma câmara onde Biden tem maioria mínima, Yellen se tornará a primeira mulher a ocupar o cargo, e o fará em meio às dificuldades que o país enfrenta devido à pandemia da covid-19.



"Estamos enfrentando grandes desafios como país neste momento. Para nos recuperar, devemos restaurar o 'sonho americano' - uma sociedade em que cada pessoa possa atingir seu potencial e sonhar ainda mais alto para seus filhos", disse Yellen após receber a indicação de Biden em novembro passado.



Dez meses após o início da pandemia, os últimos dados oficiais revelam que a economia perdeu empregos em dezembro e o total semanal de demissões continua acima dos recordes do pior momento da crise financeira global de 2008-2010.



Biden, que derrotou o presidente Donald Trump nas eleições de novembro passado, tomará posse em 20 de janeiro e deverá enviar ao Congresso um projeto de lei para um investimento maciço para ajudar a recuperação da economia.