McConnell diz que ainda não decidiu como irá votar no impeachment de Trump

O líder do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmou nesta quarta-feira, 13, que ainda não tomou uma decisão sobre como votará no impeachment do presidente americano, Donald Trump. "Embora a imprensa esteja cheia de especulações, não tomei uma decisão final sobre como irei votar e pretendo ouvir os argumentos jurídicos quando forem apresentados ao Senado", escreveu.



A Câmara dos Representantes debate nesta quarta o impeachment de Trump e deve aprovar a destituição do republicano pela segunda vez.



Mais cedo, McConnell descartou convocar uma sessão extraordinária do Senado para analisar o processo.



A Casa deve se reunir apenas em 19 de janeiro, um dia antes da posse do presidente eleito do país, Joe Biden.



*Com informações da Dow Jones Newswires