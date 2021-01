Tom Hanks apresentará programa de TV especial para a posse de Biden

O ator Tom Hanks apresentará o programa especial que será transmitido nas principais emissoras de televisão americanas durante a cerimônia de posse de Joe Biden, com músicos convidados como Jon Bon Jovi e Justin Timberlake, segundo diversos meios de comunicação.



Questionado pela AFP, a equipe de Biden não respondeu imediatamente, mas Justin Timberlake e a cantora Demi Lovato confirmaram o evento e sua presença.



O programa foi idealizado pela Comissão de Inauguração Presidencial e vai substituir o formato mais tradicional da cerimônia de posse, mais reservado este ano por questões de saúde e segurança pública.



Em 2009, Aretha Franklin cantou na primeira gala da posse de Barack Obama. Bruce Springsteen, U2, Shakira e Stevie Wonder também foram convocados.



Quatro anos depois, após ser reeleito, contou com Beyoncé para a execução do hino nacional.



Em 2017, Donald Trump, de quem grande parte da indústria do entretenimento não gosta, teve que se contentar com um artista relativamente desconhecido para cantar o hino em sua cerimônia de posse, após uma sucessão de recusas de músicos.



"Celebrando a América", o programa que será transmitido ao vivo na quarta-feira, 20 de janeiro, em horário nobre, será transmitido na ABC, CBS, NBC, CNN e MSNBC, além do canal do YouTube da Comissão de Inauguração.



A transmissão também visa a homenagear os "heróis" da pandemia do coronavírus.