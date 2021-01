O principal legislador republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira (13) que o presidente Donald Trump tem "responsabilidade" na invasão do Capitólio, mas considerou inapropriado submetê-lo a um novo impeachment.



"Um julgamento político com tão pouco tempo seria um erro" porque "poderia dividir mais a nação", disse o líder da minoria republicana na Câmara baixa, Kevin McCarthy, durante a sessão na qual se discute submeter Trump a um novo impeachment. No entanto, ele admitiu que o presidente "arca com a responsabilidade do ataque ao Congresso" na quarta-feira passada.