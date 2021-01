Oito países nas Américas registraram a variante do novo coronavírus detectada no Reino Unido em meados de dezembro, enquanto informaram ter identificado a localizada na África do Sul no mês passado, disse nesta quarta-feira (13) a Organização Pan-americana da Saúde (Opas).



Até as 12h de Brasília desta quarta, Brasil, Canadá, Chile, Equador, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos tinham registrado a variante britânica, enquanto Brasil e Canadá encontraram em suas amostras de laboratório a variante sul-africana, informou a jornalistas Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes para a covid-19 da Opas.