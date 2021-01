Papa Francisco foi vacinado no Vaticano (imprensa)

O papa Francisco, de 84 anos, foi vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira (13), no primeiro dia da campanha de vacinação organizada pelo Vaticano, segundo dois jornalistas próximos ao soberano pontífice.



De acordo com os jornalistas do jornal argentino La Nacion e da revista jesuíta americana America, ambos especialistas em Vaticano e amigos do papa, Francisco foi vacinado nesta quarta na entrada da sala de audiências Paulo VI, na Cidade do Vaticano.



Solicitada, a Santa Sé ainda não confirmou as informações.



Já seu porta-voz, Matteo Bruni, anunciou o início da campanha de vacinação para os cerca de 5 mil habitantes e funcionários do Vaticano.



Em uma entrevista transmitida pela televisão no domingo à noite, Francisco declarou que ele já tinha marcado a sua vacinação, descrevendo a oposição à vacina como "negacionismo suicida" e destacando "uma escolha ética" essencial para proteger vidas.