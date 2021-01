Pompeo e embaixadora na ONU cancelam viagens à Europa e Taiwan

Mike Pompeo cancelou sua última viagem ao exterior como chefe da diplomacia dos Estados Unidos, programada para esta semana à Bélgica, e Kelly Craft, embaixadora do país na ONU, fez o mesmo com sua viagem a Taiwan, enquanto Donald Trump está ameaçado por um possível impeachment no Congresso.



Oficialmente, o secretário de Estado, um dos membros mais leais do gabinete do presidente republicano, decidiu ficar em Washington para facilitar uma "transição suave e ordenada" com a equipe do presidente eleito Joe Biden, segundo um comunicado do Departamento de Estado.



O comunicado à imprensa explicou que a decisão se referia a todos os funcionários que se reportam à pasta.



Pompeo deveria viajar a Bruxelas entre quarta e quinta-feira para se encontrar com sua equivalente belga, Sophie Wilmès, e com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg.



O objetivo era, entre outros, "ressaltar a importância duradoura da parceria transatlântica", frequentemente criticada pelo presidente Trump nos últimos quatro anos.



Após a decisão do Departamento de Estado, a embaixador Kelly Craft cancelou também uma viagem marcada para quarta a sexta-feira a Taiwan, de acordo com uma fonte americana.