Ex-regulador financeiro chefiará comissão de valores mobiliários dos EUA (imprensa)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeará Gary Gensler, um ex-regulador de produtos financeiros derivados no governo de Barack Obama, para chefiar a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, SEC, segundo informações publicadas nesta terça-feira (12) por veículos de imprensa americanos.



Gensler, de 63 anos, chefiou a autoridade de regulamentação dos mercados a termo e de produtos derivados, a CFTC, entre 2009 e 2014.



Durante este período, ele defendeu uma norma financeira mais estrita a partir da crise de 2008.



Sua nomeação provavelmente será bem recebida pela ala do Partido Democrata mais favorável a um controle maior de Wall Street e disposta a reverter as medidas de desregulamentação tomadas pelo presidente republicano Donald Trump.



Gensler tem uma longa carreira na administração federal americana, durante a qual trabalhou no Departamento do Tesouro, nos anos 1990, quando o democrata Bill Clinton presidia os Estados Unidos.



Também foi diretor do banco Goldman Sachs e é professor de economia do prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).



Se sua nomeação for confirmada, Gensler substituirá Jay Clayton, nomeado por Trump em 2017, que deixou o cargo em 23 de dezembro de 2020, a menos de um mês da troca de governo, em 20 de janeiro.



